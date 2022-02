Pronto Socorro para Queimaduras – Você sabe o que é uma ferida?

Definimos como ferida qualquer interrupção na continuidade da pele que afete a integridade do tecido tissular violando suas funções. As feridas podem ter causas externas como traumas ou cirurgias; ou causas internas ou endógenas, relacionadas a doenças facilitadoras ou causadoras da ferida.

As feridas podem ser classificadas como simples ou complexas. Nas feridas simples, o tempo e as fases de cicatrização acontecem de maneira ordenada e de acordo com o tipo e extensão da lesão; as complexas, não respondem ao tratamento adequado de acordo com a etiologia por complicações metabólicas ou fisiológicas.

O mais importante é que todas as feridas tem tratamento!!

Se você possui alguma ferida, agende sua consulta. O Pronto Socorro para Queimaduras é especialista no tratamento de diversos tipos de feridas.

Para maiores informações e dúvidas:

Contato: (62) 3604-4100

Visite nosso site: https://grupopiccolo.com.br/v3/

Endereço: Rua 5, 439, Setor Oeste, Goiânia, Goiás.

Atendemos:

-Particular

-IPASGO

-IMAS

-CASSI

-Outros convênios

Tratamentos:

-Queimaduras

-Feridas

-Úlceras Varicosas

-Pé Diabético

-Úlceras de Pressão

-Escaras

Responsável Técnico: Dr. Nelson Sarto Píccolo – CRM/GO: 4606 – RQE 476