Pronto Socorro para Queimaduras Goiânia – Conheça 5 dicas para evitar queimaduras em bebês

Um momento de distração já é suficiente para ocorrer um acidente com um bebê. A queimadura é um dos acidentes domésticos mais comuns, por isso vamos passar algumas dicas de como evitá-las.

-No banho, sempre acrescente primeiro a água fria e depois a quente para atingir a temperatura corporal de 36 graus. Teste a temperatura da água com a mão, a movimentando por toda a banheira para ter a certeza de que não há nenhum ponto muito quente.

-Aqueça a água da mamadeira até ficar morna, chacoalhe a mamadeira para uniformizar o calor e sempre teste o leite no antebraço antes de oferecer.

-Mantenha os bebês distantes da cozinha. Para evitar o acesso a cozinha mantenha a porta fechada ou com grade de proteção. Líquidos e alimentos quentes não devem ser manuseados com a criança no colo e devem ser mantidos longe da borda dos balcões, pias e mesas. Cuidado também com a criança que pode puxar a toalha de mesa.

-Coloque tampas de proteção nas tomadas, substitua os fios desencapados e nunca deixe aparelhos elétricos ao alcance das crianças.

-Banho de sol deve ser sempre antes das 10 horas ou depois das 16 horas. Evite exposição ao sol por grandes períodos, ou fora destes horários.

-Nunca deixe álcool, acetona, produtos combustíveis, fósforos e isqueiros ao alcance de crianças.

Em caso de queimaduras procure o serviço de emergência!

