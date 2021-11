Pronto Socorro para Queimaduras – Conheça os tipos de cicatrizes

As cicatrizes podem ser dividas em: normotróficas, hipertróficas, contraturas e queloides. Pode ser realizado tratamento especializado se apresentarem incômodo ou por motivo estético.

Normotrófica

É a mais comum e tem como característica a mesma cor e textura da pele antes do trauma, porém ainda deixa uma leve marca no local lesionado. Surgem, ocasionalmente, após traumas simples ou geralmente após procedimentos cirúrgicos.

Hipertróficas

Apresenta textura elevada, avermelhada, mas que não vão além do limite da lesão, são aquelas que ocorrem quando a produção de colágeno do organismo está anormal. Apesar de ser confundido com a cicatriz queloide, esse tipo de cicatriz é raro, pois tem componentes hereditários associados.

Contraturas

Durante o processo de cicatrização ocorreu a junção da pele e do tecido subjacente, acarretando em alguns casos a restrição do movimento. Em casos de queimaduras em que há uma grande perda de tecido, ocorrem as contraturas.

Queloides

São cicatrizes que se estendem para além das bordas da ferida. Possuem crescimento contínuo devido ao estímulo à produção de colágeno, que pode estar relacionado à etinia (mais comum em orientais e afrodescendentes) e à fatores genéticos.

Quer saber mais sobre tratamento de cicatrizes? Agende sua consulta no Pronto Socorro para Queimaduras.

Para maiores informações e dúvidas:

Contato: (62) 3604-4100

Visite nosso site: https://grupopiccolo.com.br/v3/

Endereço: Rua 5, 439, Setor Oeste, Goiânia, Goiás

Atendemos:

-Particular

-IPASGO

-IMAS

-CASSI

-Outros convênios

Tratamentos:

-Queimaduras

-Feridas

-Úlceras Varicosas

-Pé Diabético

-Úlceras de Pressão

-Escaras

Responsável Técnico: Dr. Nelson Sarto Píccolo – CRM/GO: 4606 – RQE 476