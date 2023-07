Presidente Lula fará cirurgia para tratar artrose

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), fará cirurgia de quadril para combater uma infiltração – artrose. A previsão é que o procedimento ocorra no segundo semestre. Segundo a assessoria do presidente, e uma “operação programada, nada urgente. Deve marcar a cirurgia, que não tem urgência”.

O que é artrose de quadril?

A artrose de quadril, também conhecida como osteoartrite ou osteoartrose de quadril, é uma condição degenerativa das articulações do quadril. É uma das formas mais comuns de artrite e ocorre quando a cartilagem que cobre as superfícies articulares do quadril se desgasta ao longo do tempo. A cartilagem tem a função de amortecer os impactos e proporcionar um movimento suave entre os ossos do quadril, mas com a progressão da artrose, ela se torna irregular e mais fina.

Esse desgaste da cartilagem leva a sintomas como dor, rigidez, inchaço e dificuldade de movimentação na região do quadril afetado. A artrose de quadril pode ser causada por uma série de fatores, incluindo o envelhecimento natural das articulações, histórico de lesões no quadril, atividades físicas repetitivas, obesidade ou fatores genéticos.

Além da dor e da rigidez, a artrose de quadril pode levar a complicações como a formação de osteófitos (bicos de papagaio) nas bordas dos ossos, diminuição da amplitude de movimento, dificuldade em caminhar e realizar atividades diárias, e em casos avançados, pode haver a necessidade de tratamentos mais invasivos, como cirurgia de substituição do quadril.

O diagnóstico da artrose de quadril geralmente envolve exame físico, história clínica do paciente, exames de imagem como radiografias e ressonância magnética, e, em alguns casos, análise do líquido sinovial da articulação.

O tratamento da artrose de quadril visa aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida do paciente. Pode incluir medidas conservadoras como fisioterapia, medicamentos para controle da dor e inflamação, perda de peso, mudanças na rotina de atividades físicas e terapias complementares. Nos casos mais graves, quando a dor e a limitação de movimento são severas e afetam significativamente a qualidade de vida do paciente, a cirurgia de substituição do quadril pode ser considerada.

É importante que as pessoas com suspeita de artrose de quadril busquem orientação médica adequada para obter um diagnóstico preciso e um plano de tratamento adequado para o seu caso específico.