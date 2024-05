Por que fazer drenagem depois da lipoaspiração?

A drenagem linfática é uma excelente aliada após procedimentos cirúrgicos, incluindo a Lipoaspiração. Essa técnica, que realiza a manipulação do sistema linfático para melhorar a drenagem natural da linfa, age ajudando a diminuir a retenção hídrica, que é bem comum em pacientes que fizeram lipoaspiração.

Além disso, a drenagem linfática também ajuda a melhorar a circulação sanguínea, aliviando dores e reduzindo hematomas após a cirurgia. A drenagem ainda contribui com a hidratação e a nutrição dos tecidos, trazendo resultados positivos para a oxigenação, cicatrização e estimulando a reabsorção dos hematomas.

Outra vantagem da drenagem linfática é a sua capacidade de reduzir a fibrose, visto que quanto mais líquido é retido, maior é a fibrose. Por último, mas não menos importante, a drenagem linfática também contribui com a diminuição do processo inflamatório, contribuindo com a recuperação geral após a Lipoaspiração!

