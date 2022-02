Polissonografia Goiânia – Faça sua polissonografia no conforto da sua casa

Isso mesmo, o exame do sono, a polissonografia também pode ser realizada na sua residência. Esse tipo de exame é chamado de polissonografia domiciliar.

Para realizar o exame, o paciente precisa seguir as seguintes orientações:

-Evitar, no dia do exame, ingerir bebidas cafeinadas: café, chimarrão, refrigerante, energético, chá preto, verde, branco.

-Não ingerir bebida alcoólica 48h antes do exame.

-Lavar os cabelos com xampu neutro e secá-los no dia do exame.

-Não usar condicionador ou gel de cabelo.

-Fazer a barba (exceto para aqueles que usam barba normalmente).

Para que a Polissonografia Domiciliar seja realizada, o paciente precisa comparecer ao Instituto no dia e horários agendados para que o técnico de Polissonografia coloque todos os sensores necessários para o registro do exame. E no outro dia, o paciente precisa voltar à clínica para a retirada dos sensores e entrega do aparelho.

