Ortopedia Goiânia – Tudo que você precisa saber sobre pé torto congênito

O pé torto congênito é uma deformação que desenvolve na fase embrionária e no primeiro trimestre de gestação. Caracterizada pelos pés virados para dentro. Ela já está presente desde o nascimento e pode afetar um ou os dois pés. Já o pé torto flexível não é congênito e desenvolve no último trimestre de gestação ligado ao posicionamento do feto no útero. O pé torto congênito é rígido e não volta para a posição normal, mesmo quando forçado.

O diagnóstico dessa condição pode ser feito antes mesmo do bebê nascer através da ultrassonografia morfológica e, quanto mais cedo ela for identificada, mais fácil será para corrigi-la, sendo que diagnósticos tardios frequentemente precisam de mais procedimentos cirúrgicos.

O ortopedista especialista em pé irá determinar qual é o melhor tratamento para cada caso. Geralmente, os cuidados se iniciam usando gessos para corrigir o pé progressivamente e posteriormente procedimentos cirúrgicos caso necessário. Pode ser necessário o uso de órtese também.

