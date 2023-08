Ortopedia Goiânia – Saiba como tratar o joanete

O joanete é uma saliência óssea no lado de dentro do dedão do pé podendo ser doloroso e dificultar para calçar. Aparece mais em mulheres do que nos homens consequente ao uso de calçados de salto alto e bico fino. Pode ter também herança familiar.

O joanete aumenta progressivamente com o uso de calçados errados podendo até deformar os dedos menores. Quando o joanete atrapalha para calçar e piora a qualidade de vida se faz necessário a correção cirúrgica. O uso de órtese não tem poder de correção da deformidade.

Consulta um especialista para avaliar a melhor opção de tratamento e as diversas técnicas operatórias.

