Ortopedia Goiânia – Quais sinais no ombro indicam que preciso de um ortopedista?

Se você tem sentido algum desconforto no ombro, é importante prestar atenção aos sinais que podem indicar a necessidade de uma consulta com um ortopedista.

Primeiramente, pode ser um sinal de uma lesão mais grave, como uma ruptura do manguito rotador ou uma luxação do ombro. Além disso, se a dor piorar com movimentos cotidianos ou limitá-los, como levantar objetos ou pentear o cabelo, é aconselhável procurar ajuda médica.

Outros sintomas preocupantes incluem inchaço, vermelhidão ou calor na região do ombro. Eles podem indicar uma inflamação, como bursite ou tendinite, que requerem tratamento adequado. Se ouvir um estalo ou sentir instabilidade no ombro ao mover o braço, também pode ser um indicativo de um problema ortopédico que precisa de atenção.

Lembre-se, cada caso é único, e somente um ortopedista pode realizar um diagnóstico preciso. Ao observar esses sinais, é necessário agendar uma consulta com um ortopedista para obter o diagnóstico correto.

