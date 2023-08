Ortopedia Goiânia – Como saber se tenho lesão no menisco?

Identificar uma lesão no menisco pode ser um desafio, mas existem sinais e sintomas que ajudam a reconhecê-la. O menisco é uma estrutura em forma de C localizada no joelho e, quando lesionado, pode causar dor e desconforto significativos.

Um dos principais sinais é o desconforto agudo no joelho, geralmente acompanhado de inchaço e dificuldade de movimento. A articulação pode travar ou dar a sensação de que está “dando um estalo”. Além disso, a pessoa pode sentir o joelho está “falseando”.

É importante observar se a dor ocorre após uma lesão ou trauma no joelho, como uma torção ou impacto. Se esses sintomas persistirem ou piorarem com o tempo, é recomendável buscar a avaliação de um ortopedista. O profissional realizará exames clínicos e, se necessário, solicitará exames complementares, como ressonância magnética.

Em resumo, estar atento aos sinais de dor aguda, inchaço, dificuldade de movimento e sensação de travamento no joelho pode indicar uma possível lesão no menisco. O diagnóstico preciso e o tratamento adequado são fundamentais para uma rápida recuperação e a prevenção de complicações a longo prazo.

