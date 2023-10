Ortopedia Goiânia – Afinal dá para conviver com ligamento do joelho rompido?

O rompimento do ligamento do joelho é uma lesão relativamente comum, geralmente causada por um esforço repentino. As lesões mais comuns são no ligamento cruzado anterior (LCA) e no ligamento colateral medial (LCM), e seus sintomas incluem dor, inchaço, instabilidade do joelho, com sensação de falseio e insegurança.

Para diagnosticar essa lesão, é preciso consultar um ortopedista especialista em joelho para realizar exames específicos e definir o tratamento adequado. Geralmente, a primeira opção é o tratamento conservador, para que seja possível avaliar a progressão da lesão e verificar se o paciente conseguirá realizar bem suas atividades diárias sem fazer a cirurgia de reconstrução.

A incapacidade de locomoção após uma lesão do ligamento costuma durar cerca de 3 semanas. Após esse período, há uma diminuição considerável da dor e do inchaço, contudo, a articulação pode permanecer instável. Assim, pode ser que não existam problemas para andar e realizar exercícios leves, mas não é recomendado correr, pois isso poderá causar lesões em outras estruturas, como meniscos e cartilagem. Portanto, atividades esportivas só são recomendadas após a cirurgia.

