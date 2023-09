Nutrologia Goiânia – Projeto verão com bumbum durinho e sem flacidez! Quer saber como

Ter um bumbum durinho e redondo é o sonho de toda mulher! Por isso com um novo protocolo você vai melhorar o contorno, firmeza e projeção dos glúteos e acabar com celulite.

Com o passar dos anos a região dos glúteos tende a perder tônus muscular e o bumbum fica com aspecto caído. Se isso aconteceu com você eu tenho a solução: remodelação glútea com ácido hialurônico e bioestimulador de colágeno.

Esse novo protocolo é para quem busca um bumbum firme, empinado. A remodelação dos glúteos é feita sem cortes, com a aplicação injetável do ácido hialurônico e bioestimulador de colágeno. Como benefício reduz a flacidez, melhora a sustentação da pele e o contorno natural do bumbum.

Os resultados são incríveis! Para você ter um bumbum bonito no verão, o ideal é começar agora 3 meses antes!

Quem aí quer dar um UP no bumbum para o verão?

Dr. José Paulo Marques

Especialista em Nutrologia

CRM-GO 23.431

WhatsApp: (62) 99115-0502

Acesse nosso site: https://nutrologiagoiania.com.br/

Endereço: Av. 136, N° 761, Edifício Nasa Business Style, Sala B14, Goiânia, Go.