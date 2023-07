Nutrologia Goiânia – O que é a saúde mitocondrial e como podem influenciar a nossa saúde

Você sabia que as mitocôndrias podem influenciar – e muito – na nossa saúde? De forma resumida, as mitocôndrias são organelas, presentes nas células (em todas as células), que realizam o processo de respiração celular, produzindo energia (são nossas “usinas de energia”). Assim, elas são fundamentais para o organismo humano, desempenhando funções importantes como regulação do metabolismo celular e síntese de compostos, além de serem o caminho final para a oxidação de gordura na formação de energia.

Assim, devido ao seu importante papel, quando as mitocôndrias não funcionam corretamente (quando estão doentes ou inoperantes) pode ocorrer uma série de problemas, incluindo:

Envelhecimento precoce;

Estresse oxidativo;

Acúmulo de gordura;

Ocorrência de doenças neurodegenerativas, como Parkinson e Alzheimer;

Fadiga, fraqueza muscular, distúrbios neurológicos e outros problemas;

Ocorrência de distúrbios metabólicos, como resistência à insulina, obesidade e diabetes tipo 2;

Desenvolvimento de doenças cardiovasculares, como insuficiência cardíaca e doença arterial coronariana (infarto, angina, aterosclerose).

Portanto, garantir a saúde das mitocôndrias é fundamental para o bom funcionamento de todos os nossos órgão e sistemas do corpo. Comece buscando uma alimentação mais limpa e saudável, praticando atividade física regular diariamente ou o maior número de vezes que puder durante a semana e com menor ingestão de açúcares, álcool, industrializados, embutidos e frituras. Já será um grande começo antes da suplementação direcionada e individualizada.

Comece hoje, pois seu corpo e mente um dia irão lhe cobrar.

Dr. Jacob Facuri Neto

CRM-GO 20084

Médico – Nutrologia, Medicina Funcional Integrativa e Clínica Médica

-Especialização em Nutrologia pela ABRAN (Associação Brasileira de Nutrologia);

-Especialização em Medicina Funcional Integrativa pela ABMFI (Associação Brasileira de Medicina Funcional Integrativa);

-Especialização em Clínica Médica pela SBCM (Sociedade Brasileira de Clínica Médica).

Para agendamento:

Whatsapp: (62) 99645-6500

Acesse nosso site: https://drjacobfacuri.com.br

Atendimentos:

Vue Clinique – Órion Business

Av. Portugal, 1148, Setor Marista, Sala 3702 B, Goiânia, Go.

Hospital Jacob Facuri

Rua 8, N° 657, St. Central, Goiânia, Go.

