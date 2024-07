Nova modalidade do Pix por aproximação estreia em fevereiro de 2025

A partir de fevereiro de 2025, os correntistas poderão utilizar o Pix por aproximação, conforme anunciou o Banco Central (BC) nesta quinta-feira (4). O BC e o Conselho Monetário Nacional (CMN) editaram novas regras para ampliar o open finance, facilitando o compartilhamento de dados entre instituições financeiras e permitindo essa nova modalidade de pagamento.

Com o Pix por aproximação, os usuários poderão fazer transferências instantâneas sem precisar sair do ambiente de compras on-line para acessar o aplicativo do banco. Para implementar essa funcionalidade, será necessário incluir novos tipos de instituições financeiras no open finance e estabelecer uma governança clara para o compartilhamento de dados.

O Banco Central publicará normas mais detalhadas sobre o Pix por aproximação no final de julho, que definirão as responsabilidades das instituições financeiras e fornecerão instruções para a nova ferramenta. Os testes começarão em novembro, com o lançamento oficial do serviço previsto para fevereiro de 2025.

O cronograma anunciado pelo BC é o seguinte:

31 de julho de 2024: publicação da regulamentação específica para a Jornada de Pagamentos Sem Redirecionamento (JSR), nome formal do Pix por aproximação;

14 de novembro de 2024: início dos testes pelas instituições financeiras para garantir a segurança da funcionalidade;

28 de fevereiro de 2025: lançamento do produto para a população.

As novas regras do open finance visam simplificar as etapas dos pagamentos on-line, incluindo o Pix nas carteiras digitais e em instituições financeiras onde os clientes depositam dinheiro para fazer pagamentos on-line. Instituições financeiras com mais de 5 milhões de clientes serão obrigadas a aderir ao open finance.

De acordo com o BC, essa mudança aumentará a base de clientes que podem optar por compartilhar seus dados de 75% para 95%. Os clientes que possuem carteiras digitais precisarão se cadastrar em uma instituição inscrita no open finance e habilitar as funções de Pix nas carteiras digitais.