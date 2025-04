Mitos sobre o câncer de próstata

Avalie o Post post

A desinformação ainda afasta muitos homens dos cuidados necessários. Deslize o carrossel e descubra as verdades por trás dos mitos mais comuns sobre o câncer de próstata. Prevenir é um ato de cuidado com você e com quem você ama.

❌ Câncer de próstata só atinge idosos

Na realidade, embora seja mais comum após os 65 anos, homens mais jovens também podem ser diagnosticados. Fique atento!

❌ A doença não tem relação com a hereditariedade

Ter pai, tio ou irmão com câncer de próstata, duplica as chances de desenvolver a doença.

❌ Se eu não tenho sintomas, não tenho câncer de próstata.

O câncer de próstata pode ser silencioso no início. Exames regulares são essenciais para o diagnóstico precoce da doença.

❌Só o PSA basta para detectar a doença

PSA elevado não significa automaticamente câncer. E o oposto também é verdade: um PSA baixo não garante que não haja câncer. O toque retal é complementar e necessário para avaliar de alterações sugestivas de câncer.

❌Todo tratamento contra o câncer de próstata envolve cirurgia.

Nem todo paciente precisa passar por cirurgia. O tratamento depende do tipo, estágio do câncer, idade e estado geral de saúde do paciente.

Prevenir é um ato de cuidado com você e com quem você ama. Faça o acompanhamento regular com o urologista!

Dr. Breiner Ferro

CRM: 18039 RQE: 13848/ 13464

Urologista

Residência Médica em Cirurgia Geral pela Universidade de Brasília;

Especialista em Urologia pelo Hospital Geral de Goiânia;

Laparoscopia urológica para residentes no IRCAD América Latina/SBU;

Membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU).

Centro Clínico Lusitano Goiânia

Av. Portugal com a Av. T-8, N° 808, Setor Marista, Goiânia, Go.

Acesse o site: https://drbreinerferro.com.br

Hospital São Silvestre

Av. das Nações Nº 616, Centro, Aparecida de Goiânia, Go.

Acesse o site: https://urologistaaparecida.com.br