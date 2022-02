Médico de Sono Goiânia – O que é paralisia do sono?

A paralisia do sono é um sintoma que pode ocorrer logo após acordar ou quando se está tentando adormecer e que impede o movimento do corpo, mesmo com a mente acordada. Assim, a pessoa acorda, mas não consegue se movimentar, o que pode causar angústia, medo e terror.

Durante o sono, o cérebro relaxa todos os músculos do corpo a conservar energia e evitar movimentos bruscos durante os sonhos. No entanto, ao dormirmos pode ocorrer um problema de comunicação entre o cérebro e o corpo ocorrendo um atraso no retorno dos movimentos, originando um episódio de paralisia do sono.

A paralisia do sono é mais frequente nos adolescentes e adultos jovens entre 20 e 30 anos, e está relacionada com hábitos de sono pouco constantes, excesso de estresse e estar presente em alguns Distúrbios do Sono.

A paralisia do sono, ou seja, não conseguir mover o corpo mesmo estando acordado, pode ser um dos sintomas das Hipersônias, como a Narcolepsia, associado a outros sintomas como:

-Alucinações hipnagógicas ou hipnopômpicas, auditivas e/ou visuais;

-Sonolência Excessiva Diurna (SED);

-Ataque de Sono;

-Sono fragmentado;

-Cataplexia.

Agende sua avaliação com o médico especialista em sono, se apresentar algum destes sintomas.

Para maiores informações e dúvidas:

Contato: (62) 3252-1500 / 3253-1919

Celular / Whatsapp: (62) 98129-9595

Visite nosso site: https://ies.med.br/

Endereço: Rua T 55, N° 869, St. Bueno, Goiânia, Goiás

Atendemos:

– Particular

– UNIMED

– IPASGO

– GEAP

– AMIL

-Planmed

Responsável Técnico: Dr. William Firmino Francisco Firmo – CRM GO: 9052 – RQE 5126