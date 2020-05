Jornal Opinião Goiás – Wall Street avança com esperança de vacina contra o COVID-19

Os índices das ações dos EUA subiram no início do pregão desta segunda-feira (18/05), com dados otimistas de um possível teste de vacina para o coronavírus alimenta esperança, enquanto os investidores também contaram com mais estímulos para recuperar a economia de uma queda causada pela infecção que resultou em paralisação de dois meses.

O Dow Jones Industrial Average .DJI subiu 374,56 pontos, ou 1,58%, em aberto para 24.059,98.

O S&P 500 .SPX abriu mais alta em 68,68 pontos, ou 2,40%, a 2.932,38 após a abertura. O Nasdaq Composite .IXIC ganhou 162,59 pontos, ou 1,80%, para 9,177.15.