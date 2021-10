Jornal Opinião Goiás – TransformaGov chega a Goiás, que inaugura a 16ª Rede Estadual de Gestão Estratégica

Vinte e nove órgãos do Executivo federal com representação em Goiás participaram do lançamento da Rede Estadual do Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado (TransformaGov). A iniciativa do Ministério da Economia (ME), por meio da Secretaria de Gestão, tem o intuito de implementar medidas de simplificação administrativa e transformação institucional nos órgãos e entidades da Administração Pública federal situados fora do Distrito Federal. A inauguração, realizada em 19 de outubro último, foi o pontapé para a formação do espaço colaborativo entre os integrantes da Rede TransformaGov GO – a 16ª instituída entre as 27 unidades da Federação.

A Rede TransformaGov tem o papel de provocar temáticas de gestão e fazer com que as iniciativas regionais ganhem corpo, passando a fluir espontaneamente. “Uma das nossas prioridades é potencializar as redes para a gestão estratégica e compartilhamento de recursos e de boas práticas entre os diversos órgãos, e isso só foi possível porque o Ministério da Economia tem uma capilaridade nacional, por meio de suas superintendências e gerências estaduais”, afirma o secretário de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do ME, Cristiano Heckert. “Essa parceria nos permitiu inovações e diversas iniciativas participativas entre os órgãos.”

A formalização da participação na Rede TransformaGov se dá por meio da assinatura de Termo de Adesão, e não gera obrigações financeiras nem transferência de recursos físicos ou humanos entre os participantes. A partir daí, a Secretaria de Gestão desenvolve as iniciativas junto às redes, em parceria com a Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União, a Secretaria de Gestão Corporativa do Ministério da Economia, o Arquivo Nacional e a Escola Nacional de Administração Pública (Enap).

Entre as soluções em transformação institucional que compõem o TransformaGov estão o TáxiGov, serviço de transporte administrativo de servidores; o Almoxarifado Virtual Nacional, serviço de aquisição de material de consumo administrativo via sistema web; o Racionaliza, programa de incentivo ao compartilhamento de espaços e redução de custeio administrativo entre órgãos e entidades; o tratamento arquivístico dos documentos, e os cursos e webinários do programa Enap em Rede.