Jornal Opinião Goiás – Sine Goiânia oferta 879 vagas de emprego

O Sistema Nacional de Emprego de Goiânia (Sine) está com 879 novas vagas disponíveis para diferentes áreas e níveis de formação para profissionais que queiram ingressar no mercado de trabalho. As oportunidades incluem cargos para pessoas com deficiência.

Os interessados devem procurar a sede do Sine na Rua 01, Setor Central, com documentos pessoais (RG e CPF), comprovante de endereço e carteira de trabalho, das 08h às 17h. As oportunidades também podem ser acessadas pelo aplicativo Prefeitura24h, que possibilita o agendamento do horário e dia de atendimento.

Dentre as oportunidades disponíveis, estão: atendente de telemarketing (500), servente de obras (55), operador de empilhadeira (42), pedreiro (23) e ajudante de carga e descarga (20).

“O Sine Goiânia disponibiliza as vagas de emprego toda semana para a população, mas os empregos são diariamente preenchidos. Por este motivo, é preciso que o candidato fique atento e acompanhe a disponibilidade no aplicativo”, afirma o secretário de Desenvolvimento e Economia Criativa, Silvio Sousa.

Confira vagas:

Acabador de mármore e granito 3

Açougueiro 1

Administrador de compras 1

Agente de transporte 1

Ajudante de açougueiro (comércio) 2

Ajudante de carga e descarga de mercadoria 20

Ajudante de serralheiro 2

Almoxarife 1

Analista ambiental 1

Analista contábil 2

Apontador de obras 2

Armador de ferragens na construção civil 3

Arte-finalista 2

Arte-finalista 1

Assistente administrativo 1

Assistente de vendas 3

Atendente balconista 4

Atendente de lanchonete 2

Atendente de lojas 3

Atendente de padaria 3

Atendente de telemarketing 500

Auxiliar administrativo 2

Auxiliar de almoxarifado 2

Auxiliar de costura 5

Auxiliar de custos 1

Auxiliar de escrituração fiscal 1

Auxiliar de estoque 4

Auxiliar de expedição 1

Auxiliar de faturamento 1

Auxiliar de laboratório de análises clínicas 1

Auxiliar de laboratório de análises físico-químicas 2

Auxiliar de limpeza 16

Auxiliar de linha de produção 6

Auxiliar de logística 1

Auxiliar de manutenção predial 1

Auxiliar de mecânico de autos 3

Auxiliar de pedreiro 5

Auxiliar de topógrafo 2

Auxiliar financeiro 3

Auxiliar operacional de logística 23

Balconista 1

Bobinador eletricista, à mão 1

Camareira de hotel 2

Carpinteiro 6

Carpinteiro de obras 6

Chapa (movimentador de mercadoria) 1

Chefe de serviço de limpeza 1

Churrasqueiro 1

Colocador de painéis 1

Consultor de vendas 2

Controlador de acesso 1

Controlador de pragas 2

Coordenador administrativo 1

Corretor de imóveis 5

Costureira de máquina reta 3

Costureira em geral 1

Cozinheiro de restaurante 1

Cozinheiro geral 2

Eletricista 1

Eletricista de instalações 1

Eletrotécnico 1

Empregado doméstico nos serviços gerais 1

Empregado doméstico nos serviços gerais 1

Encanador 2

Encarregado de padaria 1

Estoquista 1

Fiel de depósito 2

Frentista 2

Gesseiro montador 10

Instalador de película solar (insulfilm) 1

Instrutor de informática 1

Jardineiro 2

Lavador de carros 5

Lavador de peças 1

Mecânico de auto em geral 2

Mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos similares 1

Fonte: Prefeitura de Goiânia.