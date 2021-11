Jornal Opinião Goiás – Serviço Florestal apoia cultivo de café em consórcio com pau-brasil e viveiro da espécie na Bahia

O Serviço Florestal Brasileiro, por meio do Programa Arboretum, está apoiando a implantação de uma área de cultivo de café em consórcio com pau-brasil, no município de Teixeira de Freitas, na Bahia. A inserção do componente florestal em cultivos agrícolas traz benefícios ao solo e melhores condições microclimáticas, contribuindo para a sustentabilidade ambiental do sistema e para a conservação da biodiversidade.

Além do cultivo do café, a área implantada na Fazenda Bom Retiro produzirá sementes selecionadas de pau-brasil para desenvolvimento do cultivo da espécie e madeira no final do ciclo. O Programa Arboretum vai ofertar os insumos (mudas, adubação e hidrogel), assistência técnica e monitoramento, enquanto o proprietário confere o apoio com a manutenção da área.

A parceria com proprietários rurais e comunidades é crescente no âmbito do Arboretum. O objetivo é fomentar as cadeias econômicas florestais ao lado da conservação e da valorização da biodiversidade florestal. A Fazenda Bom Retiro também tem parceria com o Arboretum em áreas de restauração, e é considerada referência em sustentabilidade e inovação.

O Centro de Desenvolvimento Florestal Sustentável Programa Arboretum também está implantando um viveiro florestal de pau-brasil na Bahia. A iniciativa, que conta com apoio da Universidade Federal de Lavras (UFLA) e da Prefeitura de Itamaraju, será desenvolvida no âmbito do Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) Pau-Brasil. O Arboretum irá oferecer assistência técnica e apoio logístico em comunidades rurais nas ações de produção de sementes florestais e mudas.

O viveiro do Pau Brasil visa ser referência na produção dessa espécie e irá possibilitar uma alternativa de geração de renda para as famílias do PDS, que é o local da maior população de pau-brasil conhecida, registrada pela Ceplac. Atualmente, o Arboretum já atua por meio de um Núcleo de Coleta de Sementes No PDS Pau-Brasil.

O Arboretum é um programa interinstitucional viabilizado e apoiado pelo Ministério Público do Estado da Bahia é coordenado técnica e executivamente pelo Serviço Florestal Brasileiro. A gestão é feita por um conselho que reúne instituições públicas de controle, pesquisa e normatização (SEMA-BA; UNEB; IFBaiano; Embrapa; CNCFLORA-JBRJ). Foi reconhecido como o primeiro Centro de Desenvolvimento Florestal Sustentável-CDFS no âmbito do SFB em 2018.

Visita

Entre os dias 20 e 22 de outubro, o diretor-geral adjunto do Serviço Floresta, João Crescêncio, e a diretora de Desenvolvimento Florestal, Lizane Ferreira,conheceram a estrutura e as ações desenvolvidas pelo Centro de Desenvolvimento Florestal Sustentável Programa Arboretum.

A programação incluiu visita na Base Florestal e em áreas de produção de sementes, produção de mudas e plantios nos Núcleos Comunitários coordenados pelo Programa e visita em áreas de proprietários rurais parceiros. Na Base foram visitados o Herbário, o Laboratório de Análise de Sementes Florestais e os Viveiros, além dos espaços destinados ao Arboretum e à educação ambiental.

No campo foi realizada visita no Parque Nacional Histórico do Monte Pascoal, onde os Diretores foram recepcionados pelo Cacique da Aldeia Pé do Monte Oziel Braga. Os diretores enfatizaram a importância da conservação da estrutura florestal do Parque Histórico Nacional ao lado do desenvolvimento de cadeias econômicas associadas à floresta para o desenvolvimento sustentável das 16 aldeias do entorno.

Por meio do CDFS Programa Arboretum, já estão sendo apoiadas a implantação e manutenção de agroflorestas. A ideia é conciliar a recomposição florestal com a produção de alimentos, especialmente cacau e banana em áreas de agricultura familiar.

Informações:MAPA