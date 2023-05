Jornal Opinião Goiás – Secult Goiás lança exposição participativa na 21ª Semana Nacional de Museus

“Sustentabilidade e Bem-estar” é o título da exposição participativa e virtual que a Secretaria de Estado da Cultura (Secult), por meio do Museu da Imagem e do Som (MIS), promoverá durante a Semana Nacional de Museus, que é realizada em todo o país entre os dias 15 e 21 de maio.

Com a mostra, pessoas de todo o estado podem enviar fotos que se adequem ao tema “Museus, Sustentabilidade e Bem-Estar” e as melhores serão publicadas em uma galeria no site da Secult.

EXPOSIÇÃO PARTICIPATIVA

O objetivo da campanha é incentivar as visitas e a reflexão sobre os museus na contemporaneidade e ainda dar visibilidade ao trabalho de jovens fotógrafos. As fotos podem ser encaminhadas para o e-mail [email protected] até a próxima segunda-feira (15/5).

Equipes do MIS farão a curadoria das imagens e as 10 melhores serão publicadas em uma galeria virtual no site www.cultura.go.gov.br no dia 19 de maio e ficarão disponíveis até dezembro.

SEMANA NACIONAL DE MUSEUS

O evento traz este ano o tema “Museus, Sustentabilidade e Bem-Estar”, que reforça a idéia de que esses espaços podem contribuir para o bem-estar dos cidadãos de muitas formas, como a promoção da saúde mental, da educação e da sensibilização ambiental. Além disso, os museus ajudam a promover a inclusão social, a diversidade, a conexão com a natureza, bem como dar voz aos povos originários, sendo importantes aliados na luta pela sustentabilidade.

REGRAS PARA PARTICIPAR:

1) Envie, no máximo, 5 (cinco) fotos até o dia 15/5 até às 16h para o e-mail [email protected]. As fotos devem ser coloridas e/ou P&B; até 8.00 MB; Full HD 1920 X 1080 px

2) Mande, no corpo do e-mail, A frase: Eu, (nome completo), autorizo a publicação das imagens enviadas no site da Secretaria de Estado da Cultura;

3) Mande a legenda das imagens: nome do fotógrafo, data em que a imagem foi capturada, pessoas (na ordem em que aparecem na imagem, da esquerda para a direita) e local da imagem.

Fonte: Governo do Estado de Goiás.