Jornal Opinião Goiás – Rio lança aplicativo Rede Escola para atender emergências

Foi lançado nesta segunda-feira (3) o aplicativo Rede Escola, ferramenta desenvolvida pela Polícia Militar (PM) para agilizar o acionamento de viaturas em caso de ocorrências nas escolas. Destinado a tornar mais rápido o acionamento de viaturas da PM para atender situações de emergência em estabelecimentos de ensino, o aplicativo já está disponível nas lojas de aplicativos para Android e iOS.

Por meio da nova tecnologia aplicada à área de segurança pública, profissionais das redes pública e privada de educação poderão acionar a polícia por meio de um botão de emergência à disposição do usuário na tela do celular.

“São 4.400 profissionais da rede particular e pública do estado treinados pela Polícia Militar para situações de emergência. O Rede Escola é o único aplicativo que reúne todas as unidades escolares estaduais, municipais e privadas do Rio de Janeiro. Somente no estado do Rio temos um equipamento capaz de atender a todas as redes”, disse, em nota, a secretária de Educação, Roberta Barreto.

Assim que o botão for acionado, a solicitação cairá diretamente na mesa do operador da Central 190 responsável pelo despacho de viaturas, sem necessidade de ligação telefônica. Por meio do aplicativo, o operador recebe o pedido de socorro em tempo real e aciona a viatura mais próxima da escola.

“O novo aplicativo agiliza o acionamento de viaturas da Polícia Militar para atender situações de emergência nos estabelecimentos de ensino. Além da agilidade e qualidade de informação, o Rede Escola vai evitar os trotes, que infelizmente ainda ocorrem nas ligações telefônicas”, afirmou, em nota, o secretário da Polícia Militar, coronel Luiz Henrique.

O aplicativo pode ser baixado por alunos, professores e funcionários dos estabelecimentos de ensino.