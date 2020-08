Jornal Opinião Goiás – Programa Lab Procel abre inscrições para projetos de eficiência energética

Micro e pequenas empresas inovadoras de base tecnológica, inclusive as startups, podem participar da segunda chamada do Programa Lab Procel, realizado pela Eletrobras em parceria com a Firjan Senai. São mais de R$ 3 milhões para a captação de projetos e aceleração de soluções inovadoras em eficiência energética com aplicação nos setores residencial, comercial, industrial, de serviços e setor público. As inscrições podem ser feitas até o dia 23 deste mês de agosto.

Os inscritos passarão por uma seleção online na primeira fase. Devido às restrições impostas pelo isolamento social, por conta da pandemia do novo coronavírus, os escolhidos para a segunda etapa apresentarão seus projetos virtualmente para uma banca de especialistas. Ao fim do processo, quatro propostas, no mínimo, serão escolhidas pelo Programa Lab Procel, instalado nos laboratórios da Firjan Senai, no Rio de Janeiro.

O Programa Lab Procel foi lançado em abril deste ano para dar oportunidade ao desenvolvimento de projetos de inovação tecnológica junto a startups, que são micro e pequenas empresas inovadoras, com ênfase na eficiência energética, que resultem em soluções e produtos para a sociedade.

A primeira chamada pública foi aberta no dia 27 de abril, com a meta de selecionar projetos de inovação tecnológica com ênfase em eficiência energética no saneamento ambiental.

No final deste ano, está previsto o lançamento de um terceiro edital do programa, que tem o objetivo de desenvolver soluções de eficiência energética sem caráter específico.