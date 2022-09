Jornal Opinião Goiás – Pró-Sangue de São Paulo pede doação de sangue

Os estoques da Fundação Pró-Sangue, em São Paulo, estão em situação alarmante, operando com 50% da sua capacidade. A entidade, vinculada à Secretaria da Saúde de São Paulo, precisa urgentemente de doação de sangue.

Atualmente, os estoques de sangues O-, O+ e B- encontram-se em situação de emergência, garantindo o abastecimento dos hospitais por menos de 1 dia. Já os tipos A-, B+ e AB- estão em patamar crítico, para um dia.

Segundo a Fundação Pró-Sangue, as reservas operam em condições de escassez há nove meses. Desde janeiro, a saída de sangue está maior que a entrada, e a Pró-Sangue está com dificuldade para reequilibrar esse fluxo. Se a coleta não aumentar, pode haver risco de desabastecimento, comprometendo o tratamento de pacientes internados ou que dependem regularmente de transfusão.

Para mudar esse quadro, a Pró-Sangue faz um apelo à população para que doe sangue. Ainda há muitas vagas em aberto no sistema de agendamento no site da Pró-Sangue.

Doadores

Para doar sangue basta estar em boas condições de saúde e alimentado, ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar mais de 50 quilos (kg) e levar documento de identidade original com foto recente, que permita a identificação do candidato. Para doação por menores de idade, a orientação é consultar o site da Pró-Sangue.

Recomenda-se também evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem à doação e, no caso de bebidas alcoólicas, 12 horas antes. Se a pessoa estiver com gripe ou resfriado, não deve doar, temporariamente. Mesmo que tenha se recuperado, deve aguardar uma semana para que esteja novamente apta à doação.

O coronavírus foi incluído nos critérios de triagem e pode trazer alguns impedimentos para as pessoas que viajaram para o exterior ou tiveram algum contato com a doença. No site da Pró-Sangue é possível se informar das condições para doação em relação a essa infecção.

No mais, outros impedimentos poderão ser identificados durante a entrevista de triagem, no dia da doação. O doador deve conferir antes os pré-requisitos básicos à doação e o horário de atendimento dos postos. Todas essas informações encontram-se disponíveis no site da Pró-Sangue.

Para demais dúvidas, consultar o Alô Pró-Sangue no telefone (11) 4573-7800.

Triagem online

De forma a aprimorar a qualidade de atendimento, a Pró-Sangue deu início ao projeto de implantação da Fase 1 da Triagem Online de candidatos.

A partir de agora, antes de fazer o agendamento pela plataforma, o candidato precisa responder a um breve questionário, que inclui perguntas simples e do dia a dia, pré-selecionadas pela área técnica. A ideia é evitar um deslocamento desnecessário da pessoa aos postos de coleta, caso esteja inapta para doação no momento.