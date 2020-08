Jornal Opinião Goiás – Previsão do tempo pode ser importante aliada do produtor rural

Há 110 anos, o trabalho é feito pelo Inmet no Brasil. As tecnologias usadas na previsão do tempo avançaram neste período

A previsão do tempo é de extrema importância para a agricultura, pois auxilia os produtores rurais na preparação de seu trabalho e na tomada de decisões sobre as melhores épocas de plantio e colheita, por exemplo. Desde 1909, a previsão do tempo no Brasil é feita pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), órgão ligado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). De lá para cá, a tecnologia utilizada no serviço avançou bastante.

“O Inmet foi criado há mais de um século e de lá para cá muita coisa mudou. Tínhamos algumas estações meteorológicas espalhadas pelo país, que eram todas manuais, ou seja, o observador precisava ir até a estação coletar as informações e os dados eram enviados por meio de até telégrafo”, explica a meteorologista e coordenadora-geral de Meteorologia Aplicada, Desenvolvimento e Pesquisa do Inmet, Márcia Seabra.

Com o avanço da tecnologia, a previsão do tempo também se modernizou. A meteorologista conta que, com o passar dos anos, os dados passaram a ser recebidos por telefone, depois por meio de imagem de satélites. “Claro que essas imagens no início eram muito diferentes de como elas são hoje. Depois, começaram então a ser criados os supercomputadores e a internet, que acabou auxiliando bastante a meteorologia,” enfatizou.

Hoje, além das estações convencionais, que dependem de um observador para coletar as informações, existem as estações automáticas que transmitem os dados automaticamente, de hora em hora, para sede do Inmet. Após esta coleta de dados (precipitação, ventos, umidade relativa do ar, pressão, etc) com o auxílio de supercomputadores faz-se uma simulação, por meio de modelos numéricos, de como se comportará o tempo nos próximos dias.

O Inmet possui um supercomputador localizado na sede do órgão, em Brasília, que processa o modelo numérico chamado Cosmos. O equipamento fica localizado em uma sala-cofre, à prova de fogo e de água, com uma refrigeração especial e nobreaks para que o aparelho não seja desligado em nenhum momento.

Além disso, o Inmet conta com o auxílio das imagens de satélites para elaborar a previsão no curto prazo. Estas imagens podem ser geradas a cada 30 minutos, de hora em hora ou a cada três horas. “A qualidade da previsão melhorou muito em relação aos primeiros modelos numéricos, por conta de todas as informações que são inseridas no modelo e, assim, conseguimos ter um acerto melhor com o passar dos anos”, explica Márcia.

As informações sobre a previsão do tempo são fundamentais para os produtores rurais. Com esses dados, eles podem amenizar os impactos climáticos na cultura, lavoura e criação de animais para evitar possíveis prejuízos. “A gente consegue informar para ele se o próximo período de um mês ou três meses será de chuvas ou temperaturas acima ou abaixo da média. Com essas informações, os produtores conseguem se preparar melhor para essas condições climáticas”, diz a meteorologista do Inmet.

Ela lembra também que, neste ano, as informações chegaram de maneira mais efetiva para o produtor rural, com os avisos meteorológicos. “Esses avisos ajudaram os produtores rurais, com a previsão de chuvas, ventos fortes, geadas, ciclone bomba e a mais recente a previsão de tornado em Santa Catarina”, diz.

O Inmet tem trabalhado para desenvolver aplicativos e outras informações que possam chegar mais rapidamente a toda a sociedade e, em especial para o homem do campo.

