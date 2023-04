Jornal Opinião Goiás – Prefeitura realiza ação para remover lixo acumulado em residência de Senador Canedo

Nesta segunda-feira (18), a Prefeitura de Senador Canedo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou a limpeza na residência de um morador com grande acúmulo de lixo no quintal e também dentro da casa. A ação conjunta com a Secretaria de Infraestrutura e Obras (SEINFRA) e Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SEMASC), removeu do imóvel quatro caminhões de entulhos.

O caso começou através de denúncias realizadas pelos vizinhos à Vigilância Sanitária. Ao verificar a vulnerabilidade do morador, a equipe passou o caso para o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) do município, que começou a monitorar e realizar o atendimento do cidadão. Após esse acompanhamento, o morador concordou em fazer a limpeza do local.

Foram mais de sete horas e 20 profissionais trabalhando durante todo o dia para que o serviço fosse concluído. Foram ainda eliminados do terreno diversos focos do mosquito Aedes Aegypti, além de criadouros de ratos e outras pragas.

O objetivo é preservar a saúde do morador e também dos vizinhos e agora, com o terreno limpo, o cidadão vai continuar sendo acompanhado pelo CAPS e também pela SEMASC, para que ele possa realizar o tratamento psicológico e ter assistência com cesta básica, auxílio moradia e demais benefícios voltados às condições básicas de habitação.

De acordo com a secretária de saúde, Verônica Savatin, é de extrema importância realizar o acompanhamento desses casos, pois o acúmulo vai muito além do que é perceptível aos olhos.

“Nesses casos, o trabalho não é só ir lá e limpar, precisamos auxiliar o cidadão a entender a raiz daquilo e realizar o tratamento. Muitas vezes pode ser por conta de um transtorno mental ou algo relacionado e por isso nossas equipes do CAPS vão continuar monitorando o morador, para que a saúde seja abordada por todos os lados. A nossa missão na atual gestão não é só fazer o básico, nós temos que oferecer tudo que está ao nosso alcance para a população.”, conclui a secretária.

Fonte: Prefeitura de Senador Canedo.