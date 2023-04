Jornal Opinião Goiás – Prefeitura de Rio Verde é selecionada para Programa de Compliance Público Municipal

A Prefeitura de Rio Verde foi selecionada para a edição 2023 do Programa de Compliance Público Municipal, realizado pela Controladoria Geral do Estado de Goiás, o Tribunal de Conta dos Municípios e a Federação Goiana de Municípios. A cerimônia de abertura do programa reuniu representantes de 61 municípios no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia, na última terça-feira, 13.

A Prefeitura de Rio Verde foi representada pela controladora-geral do município, Hérica Cristina Rodrigues Ribeiro. A partir de agora, os servidores vão iniciar os cursos e treinamentos para a implantação do modelo de gestão.

Coordenado pela Controladoria-Geral do Estado, Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), Goiás Fomento e pela Federação Goiana dos Municípios (FGM), o programa foi idealizado no fim de 2021 e sua fase inicial foi consolidada em 2022, com a assinatura do termo de cooperação entre o Governo de Goiás e os municípios. Ele é definido como um conjunto de procedimentos e estruturas destinados a assegurar a conformidade dos atos de gestão com padrões morais e legais, assim como garantir o alcance dos resultados das políticas públicas e a satisfação dos cidadãos.

Fonte: Prefeitura de Rio Verde.