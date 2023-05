Jornal Opinião Goiás – Prefeitura de Goiânia divulga resultado final da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, com 130 projetos contemplados

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), publicou no Diário Oficial do Município desta terça-feira (09/05) o resultado final da análise de mérito cultural da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, referente ao Edital nº 05/2022-2023. Interessados em entrar com recurso têm até a próxima sexta-feira (12/05) para solicitar, via preenchimento de formulário disponível no link: https://www.goiania.go.gov.br/secult/lei-incentivo/

Foram aprovados mais de 130 projetos de caráter estritamente artístico-cultural, que têm por objetivo promover a criação, produção e difusão artística e cultural, a preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural, bem como o estímulo ao amplo conhecimento dos bens e valores culturais na capital por meio de ações que contemplam todas as modalidades de arte.

“Por meio da Lei Municipal de Incentivo, os artistas têm seus projetos financiados e podem realizar grandes ações culturais. Para nós, da gestão, é uma enorme alegria receber tantas inscrições. Foram 800 projetos avaliados, e quem dera poder aprovar todos, mas, fizemos o possível dentro do que o edital permitia. E já aviso que, em breve, vamos lançar o edital da Lei Paulo Gustavo, com mais recursos para a nossa cultura”, pontua o secretário municipal de Cultura, Zander Fábio.

Fonte: Prefeitura de Goiânia.