Jornal Opinião Goiás – Portal Saberes da Floresta abre inscrições para cursos a partir do dia 10 deste mês

São ofertados cursos sobre boas práticas no cultivo da castanha e do açaí, concessão florestal e manejo florestal de madeira

A partir deste domingo (10), estarão abertas inscrições para os cursos disponíveis no Portal Saberes da Floresta, do Serviço Florestal Brasileiro. O prazo termina no dia 5 de fevereiro.

No total, são ofertados dez cursos, de educação a distância, relacionados ao cultivo florestal de castanha e açaí, ao manejo florestal de madeira, à técnica de exploração de impacto reduzido, à gestão de organizações comunitárias (associações e cooperativas), às concessões florestais, à silvicultura de espécies florestais nativas e à experiência de manejo florestal comunitário.

Os cursos têm duração de 20 a 40 horas. Podem participar agentes de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), lideranças socioambientais, professores e estudantes de ensino profissionalizante e superior, empresários/trabalhadores do setor florestal, representantes de povos e comunidades tradicionais, agricultores familiares, gestores e servidores públicos.

>> Os interessados podem conhecer os cursos e fazer as inscrições aqui.

Para obter o certificado, é preciso cumprir 60% das atividades propostas.

Em 2020, foram realizados quatro ciclos (período) de cursos, com a inscrição de mais de 10 mil participantes.

>> Veja a lista dos cursos do Portal Saberes da Floresta:

1 – Manejo da Castanha

2 – Manejo do Açaí

3 – Introdução às Concessões Florestais

4 – Gestão de empreendimentos comunitários

5- Introdução a cooperativas e associações

6 – Introdução ao Manejo florestal

7 – Introdução ao Manejo Florestal comunitário e Familiar

8- Manejo de Impacto Reduzido com Ênfase nas Etapas e Elaboração de Planos de Manejo

9 – Introdução à Recomposição com Ênfase nas Florestas Tropicais

10 – Óleos e resinas brasileiras

Informações: MAPA