Jornal Opinião Goiás – Plataforma Todos por Todos completa quatro meses com mais de 800 serviços voltados à população

Estão disponíveis desde cursos para aprimorar habilidades até vagas no mercado de trabalho

Com o começo da pandemia causada pelo novo coronavírus no país, o governo brasileiro criou uma plataforma, na qual a população pode encontrar desde vagas no mercado de trabalho a capacitações, em uma diversidade de áreas, como a do empreendedorismo. É o Todos por Todos, que completa quatro meses no ar, concentrando 816 serviços gratuitos e voltados à redução dos impactos da Covid-19 na vida do cidadão.

Pela ferramenta, é possível encontrar desde o curso para aprender a criar produtos de interesse no mercado, desenvolvido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) em Santa Catarina e disponível para todo o país, até cursos sobre bolos decorados e decorações de festas infantis, por exemplo, realizados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat).

“Vivemos um momento delicado. As pessoas precisam de alternativas e informações sobre como reagir, em âmbito pessoal ou profissional. Aprender novas coisas, desenvolver habilidades, se reposicionar, empreender, tudo isso é sobre a plataforma Todos Por Todos. Lá oferecemos parte do que o cidadão precisa, reunindo centenas de oportunidades de capacitações em instituições respeitadas no país e facilitando a encontrar, inclusive, vagas no mercado”, destaca Joelson Vellozo Junior, diretor do Departamento de Experiência do Usuário.

No Todos por Todos é possível também buscar vagas no mercado de trabalho, além de procurar por profissionais de saúde aptos para o enfrentamento à pandemia. As informações são reunidas pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine).

A plataforma foi criada com o objetivo de aproximar empresas, órgãos públicos, entidades e associações que podem doar seus serviços ou fornecê-los em caráter emergencial a quem precisa, de forma que o cidadão entre em contato direto com os doadores.