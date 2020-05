Jornal Opinião Goiás – Parlamentares cobram do governo medidas para garantir a empresas acesso a crédito durante pandemia

Parlamentares da Câmara e do Senado cobraram, nesta quinta-feira, do secretário da Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, medidas para enfrentar a falta de linhas de crédito para financiar empresas durante a crise causada pela pandemia do novo coronavírus.

O relator da comissão mista criada para acompanhar as ações de combate aos impactos da Covid-19, deputado Francisco Júnior (PSD-GO), pediu medidas para fazer chegar às empresas os programas já aprovados.

O secretário especial de Fazenda, Waldery Rodrigues, afirmou que a equipe econômica tem trabalhado para descobrir os gargalos que impedem a liberação do crédito.

Deputados e senadores criticam a dificuldade em liberar os recursos tanto da linha de crédito para o custeio da folha de pagamento, como do programa que prevê empréstimos de quase R$ 16 bilhões para micro e pequenas empresas. Empresários relatam que os bancos não têm liberado os recursos.

Na apresentação que fez a Comissão Mista do Congresso, o secretário do Ministério da Economia chamou atenção dos parlamentares para o aumento das despesas da União para enfrentar a crise. O governo já calcula em R$ 417 bilhões o aumento de gastos.

O secretário de Fazenda estima que o déficit primário do governo federal chegará perto dos 10% do PIB neste ano por causa das despesas adicionais de enfrentamento à pandemia.