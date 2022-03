Jornal Opinião Goiás – Nova versão do Atlas do Seguro Rural facilita acesso a dados e pesquisa sobre apólices

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) divulgou a nova versão do Atlas do Seguro Rural, plataforma que possibilita aos usuários acessar informações e dados das apólices contratadas no âmbito do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR).

“A plataforma ficou mais moderna, transparente e amigável. Os usuários podem pesquisar dados do PSR e produzir informações e relatórios relevantes para compreender as contratações de seguro rural no país”, explica o diretor do Departamento de Gestão de Riscos do Mapa, Pedro Loyola.

No ambiente, é possível acessar os dados históricos desde o ano de 2006, além de facilitar a filtragem de dados e apresentar as informações especializadas com novos mapas disponibilizados para UFs.

No intuito de melhorar e facilitar as pesquisas sobre o Programa, foi lançado também a nota metodológica dos dados deste painel. O usuário poderá encontrar todos os conceitos dos campos apresentados, além das fórmulas utilizadas para sua construção, que já pode ser acessada neste link.

O detalhamento da informação também foi aprimorado. O usuário poderá acessar a guia “Dados Abertos” diretamente no sistema, para baixar todas as informações disponíveis por apólice com atualização diária.

Para facilitar a adaptação dos usuários à nova plataforma, foi publicado um novo vídeo da série “Mas como funciona?” em que são apresentadas todas as funcionalidades.

Informação: MAPA