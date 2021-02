Jornal Opinião Goiás – Missão internacional visita sede da Ericsson

Em encontro com representante da AstraZeneca, ministro Fábio Faria faz apelo por mais vacinas contra a Covid-19

A comitiva da missão brasileira, que tem como objetivo conhecer como a tecnologia 5G está sendo desenvolvida pelos principais fabricantes mundo afora, foi recebida pelo CEO da Investor AB, Marcus Wallenberg, companhia com participação em grandes empresas, como a Ericsson – uma das detentoras da tecnologia de internet de nova geração –, e da AstraZeneca – fabricante de uma das vacinas contra a Covid-19 que já estão sendo aplicadas em cidadãos brasileiros.

“Nós passamos o dia todo em reunião e fomos muito bem recebidos na sede da Ericsson. Conversamos sobre as tecnologias utilizadas no 5G e também pedimos ao Wallenberg para que leve ao conselho da AstraZeneca a nossa necessidade por mais doses e insumos para a vacina”, destacou o ministro.

A agenda do dia começou com uma visita à sede da gigante sueca de tecnologia, na capital do país, Estocolmo, às 9h. O ministro e os demais membros da missão participaram de uma demonstração e visita ao centro de protótipos do 5G. Nessa passagem pela Suécia, o ministro se encontrou com o ministro da Infraestrutura Energética e Desenvolvimento Digital, Anders Ygeman, e participou de videoconferência com o CEO da Ericsson, Borje Ekholm, e o representante da companhia no Brasil, Eduardo Ricotta.

A comitiva é chefiada pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, e conta com a participação dos ministros da Corte de Contas Bruno Dantas, Vital do Rêgo e Walton Alencar; do secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Flávio Rocha; e de representantes dos ministérios da Defesa e das Relações Exteriores. O itinerário inclui Suécia, Finlândia, Coreia do Sul, Japão e China.