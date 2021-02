Jornal Opinião Goiás – Ministra participa da Abertura Nacional da Colheita de Soja

Tereza Cristina destacou a estimativa recorde de colheita da oleaginosa

A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Tereza Cristina, participou da Abertura Nacional da Colheita de Soja, realizada no município de Luís Eduardo Magalhães (BA). A participação ocorreu de forma virtual.

Tereza Cristina destacou as projeções da colheita do grão, que deve chegar a 133,7 milhões de toneladas na safra 2020/2021, conforme levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), além do bom preço pago ao produtor, o que estimula investimentos no setor.

“Temos todos os motivos para acreditar que a soja brasileira precisará continuar sendo produzida nos volumes que estamos produzindo, e a demanda mundial continuará crescendo. Temos uma safra cheia, uma safra que será recorde novamente e com preços muito bons”, disse, acrescentando o papel do país como fornecedor de proteína animal.

A soja é a principal cultura cultivada no país e representa cerca de 50% da colheita de grãos no Brasil. “O ouro do agro brasileiro vai ser cada vez mais respeitado, mostrando a qualidade e a sustentabilidade que nossos produtores plantam e colhem a soja para nosso consumidor brasileiro, mas também para muitos países que usam e necessitam cada vez mais do ouro brasileiro”.

A ministra também agradeceu o trabalho do produtores, que não pararam na pandemia garantindo abastecimento interno de alimentos e cumprindo os acordos de exportação, e “continuaram acreditando no agro, acreditando no Brasil”. “Por isso, temos hoje esses números invejáveis da safra de grãos do Brasil”.

Informação: MAPA