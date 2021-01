Jornal Opinião Goiás – Ministério lança edital para receber doações a serem usadas durante o Censo

Equipamentos doados serão utilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em todo o território nacional

O Ministério Economia, por meio da Central de Compras, abriu chamamento público para receber doações para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sem ônus ou encargos. O objeto das doações são dispositivos a serem utilizados em todo o território nacional durante o Censo Demográfico de 2021.

O documento lançado pelo Ministério da Economia – Aviso de Chamamento Público nº 1/2021 – especifica o objeto das doações: Chips (SIM-Cards) de triplo corte, para uso nos dispositivos móveis de coleta (DMCs) do IBGE, e de Minimodens com chip, com prestação de serviço de telecomunicações móveis, através de Serviço Móvel Pessoal (SMP).

“São equipamentos que serão utilizados durante o Censo Demográfico de 2021, conforme as condições e exigências estabelecidas pelo próprio IBGE”, explicou Cristiano Heckert, secretário de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia.

O recebimento das propostas poderá ser feito até às 18 horas do dia 19 de fevereiro, por meio eletrônico, através do e-mail doacoes@economia.gov.br, ou via protocolo eletrônico.

O edital de chamamento público e outras informações sobre o processo podem ser consultados no portal da Central de Compras.