Jornal Opinião Goiás – Ministério da Economia realizará compra centralizada de softwares

A medida trará uma economia estimada em R$ 10,5 milhões

Os órgãos da Administração Pública Federal direta têm até o dia 11 de agosto para manifestar interesse em participar da Intenção de Registro de Preços nº 15/2020 do processo de licitação para a aquisição, atualização e suporte de licenças de uso de softwares de virtualização de servidores, que podem ser utilizados para criar versões virtuais de sistemas de armazenamento. Serão coletadas as necessidades dos órgãos e entidades na contratação dos produtos, de forma que a compra centralizada seja feita pelo Ministério da Economia (ME). Com a medida, estima-se uma economia de R$ 10,5 milhões.

Parte desta economia – cerca de R$ 3,5 milhões – deixará de ser gasta com a diminuição de licitações sobre o mesmo item em diversos órgãos da administração. Outro benefício da centralização da compra é o ganho de escala, estimada em R$ 6,9 milhões.

Os contratos devem ser assinados na primeira quinzena de novembro, com vigência de 12 meses. Serão aceitas exclusivamente as demandas registradas no Portal de Compras, não sendo consideradas as manifestações encaminhadas por correio eletrônico nem pelo Sistema Eletrônico de Informações (SEI).