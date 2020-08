Jornal Opinião Goiás – Mapa publica registros de produtos técnicos para defensivos agrícolas

Por se tratar de produtos técnicos, nenhum desses produtos registrados estarão disponíveis para compra pelos agricultores.

O Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura publicou nesta segunda-feira (10), no Diário Oficial da União, o Ato nº 46 com o registro de seis produtos técnicos. Destes, um é de ingrediente ativo inédito, chamado piroxasulfone, herbicida já registrado nos Estados Unidos e Austrália, e os outros cinco são produtos genéricos, ou seja, utilizam ingredientes ativos já registrados e em uso dentro do território nacional.

Por se tratar de produtos técnicos, nenhum desses seis produtos registrados estarão disponíveis para compra pelos agricultores. Os produtos técnicos são produtos químicos com alto grau de pureza e concentração de ingrediente ativo. A função de um produto técnico é ser posteriormente utilizado como componente na produção dos produtos formulados.

Os produtos foram analisados e aprovados pelo Ministério da Agricultura, pelo Ibama e pela Anvisa, de acordo com critérios científicos e alinhados às melhores práticas internacionais.

Informações: MAPA