Jornal Opinião Goiás – Mapa e Caixa assinam acordo para fortalecer a preservação e o desenvolvimento florestal

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), por meio do Serviço Florestal Brasileiro (SFB), assinou um protocolo de intenções com a Caixa com o objetivo de implementar programas, projetos e atividades que propiciem o fortalecimento da agenda de preservação e desenvolvimento florestal. O acordo foi assinado pelo ministro Marcos Montes e pelo presidente da Caixa, Pedro Guimarães.

Por meio do acordo, será possível expandir o Projeto Arboretum, que atualmente trabalha com a recuperação da Mata Atlântica, para os demais biomas brasileiros (Amazônia, Cerrado, Caatinga, Pampa e Pantanal), por meio do Fundo Socioambiental Caixa e do programa Caixa Florestas. As ações do Projeto Arboretum inserem as comunidades e os produtores rurais no ciclo que envolve desde a coleta das sementes, passando pela produção de mudas, reflorestamento e comercialização de produtos extrativistas.

O Serviço Florestal já trabalha na elaboração dos projetos para os biomas com estudos de viabilidade técnica e econômica, tomando como base a experiência do Projeto Arboretum em Teixeira de Freitas (BA). O SFB vai ter o papel na articulação dos pares privados e internacionais, além de colocar sua expertise à disposição de cada Centro de Desenvolvimento Florestal.

Informação: MAPA