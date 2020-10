Jornal Opinião Goiás – Mapa concede entrevista coletiva sobre sementes não solicitadas

O secretário de Defesa Agropecuária do Mapa, José Guilherme Leal; o diretor do Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas, Carlos Goulart; e o diretor do Departamento de Serviços Técnicos, José Luís Vargas, concedem entrevista coletiva nesta terça-feira (6), às 9h30, sobre pacotes de sementes não solicitadas que têm chegado ao Brasil.

A entrevista será concedida pelo MS Teams. Para participar, os interessados devem enviar e-mail para imprensa@agricultura.gov.br com nome do jornalista, veículo de imprensa e título no e-mail “Coletiva sementes”. Os interessados receberão o link para participar da entrevista coletiva.

Serão respondidos os e-mails enviados até as 9h desta terça-feira (6).

Serviço:

Entrevista coletiva sobre sementes não solicitadas

Data: 06/10/2020

Horário: 9h30

Local: MS Teams

Informações: MAPA