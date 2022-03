Jornal Opinião Goiás – Mapa apoia terceira edição do Agrohackathon de gestão de riscos rurais

Fomentar a inovação na área de gestão de riscos rurais é o objetivo da maratona tecnológica Agrohackathon 2022, apoiada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). O evento ocorrerá entre os dias 29 de março e 10 de abril no Paraná e tem participação aberta para estudantes de graduação e pós-graduação do Brasil e participação de duas escolas agrícolas do Paraná.

“O evento possibilita a disseminação da cultura de gestão de riscos agropecuários entre estudantes, que em contato com profissionais do mercado e do setor público são desafiados a inovar na solução de problemas reais do agronegócio brasileiro”, diz o diretor do Departamento de Gestão de Riscos do Mapa, Pedro Loyola.

“O importante é reunir estudantes e profissionais com capacidades e habilidades complementares e que tenham o desejo de inovar no agronegócio”, relata um dos organizadores do evento, professor Gilson Martins, do Centro de Economia Aplicada, Cooperação e Inovação no Agronegócio (CEA) da Universidade Federal do Paraná. Além da UFPR, o Sistema da Federação da Agricultura do Paraná (Faep–Senar) e a Agrociência Cooperativa de Estudantes são parceiros realizadores do evento.

A maratona ocorrerá em três fases. Na etapa 1, treinamentos na área de inovação e gestão de riscos serão oferecidos aos participantes na forma de Aulas-cast. O objetivo é preparar os participantes e outros interessados com o conhecimento necessário e aquecer as discussões sobre a temática. Essa fase ocorrerá nos dias 29 e 31 de março.

Uma inovação na atual edição é a realização de eventos presenciais simultaneamente em duas localidades: Curitiba/Lapa e Assis Chateaubriand/Palotina. Na etapa 2, em 8 de abril, todos os inscritos participarão de visitas técnicas em propriedades rurais na região da Lapa-PR e Palotina-PR.

Na etapa 3, nos dias 09 e 10 de abril, a maratona segue com o desenvolvimento de propostas e soluções pelas equipes competidoras. As melhores ideias serão premiadas.

Informação: MAPA