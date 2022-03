Jornal Opinião Goiás – Mapa anuncia nesta quarta-feira (23) portal sobre ecossistema de inovação do agro

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) lança nesta quarta-feira (23) portal sobre o ecossistema de inovação agro no país, o Agrohub Brasil. O evento virtual terá a presença da ministra Tereza Cristina e de representantes do setor.

O portal reunirá, em um único lugar, números de agtechs (startups do setor agropecuário) e de hubs de inovação, informações sobre parques tecnológicos, incubadoras e aceleradoras. As informações ficarão disponíveis ao público no site do Mapa.

O lançamento terá transmissão no canal do Ministério da Agricultura no Youtube.

Serviço

Lançamento do Agrohub

Data: 23/03/2022

Horário: 11h (horário de Brasília)

Link de transmissão: youtube.com/minagriculturabrasil

Informação: MAPA