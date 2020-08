Jornal Opinião Goiás – Mapa alerta sobre perigos de recebimento de pacotes de sementes não solicitadas

A orientação é para que, caso não tenha feito compra on-line ou não reconheça o remetente, leve o pacote para uma das unidades do Mapa em seu estado ou entre em contato por telefone relatando a situação

Após informações que circularam recentemente sobre americanos que receberam pelos correios pacotes de sementes não solicitadas, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), alerta os cidadãos brasileiros para que tenham cuidado e não abram encomendas que cheguem em suas residências sem conhecimento.

A orientação é para que, caso não tenha feito compra on-line ou não reconheça o remetente, leve o pacote para uma das unidades do Mapa em seu estado ou entre em contato por telefone relatando a situação.

A importação de vegetais não autorizadas pode facilitar a entrada de pragas ou doenças que não existem ou estão erradicadas no país, além de causar prejuízos econômicos. Para evitar o risco fitossanitário, o Mapa atua no controle do e-commerce internacional com equipe dedicada para fiscalizar e impedir a entrada de material sem importação autorizada no País. No entanto, caso venha ocorrer no Brasil, o Ministério conta com a colaboração da sociedade com as orientações repassadas.

Segundo informações do órgão de defesa agropecuária americano (APHIS-USDA) repassadas ao Mapa, o caso está sob investigação em conjunto com outras agências de segurança dos Estados Unidos e que, até o momento, não há evidências que indiquem outra ação que não seja a conhecida como brushing scam – estratégia do e-commerce utilizada por sites ou vendedores online para gerar números falsos de pedidos e reviews positivos, qualificando o vendedor.

