Jornal Opinião Goiás – Lançamento da XVI Campanha Anual de Promoção do Produto Orgânico

Na próxima segunda-feira (8), será lançada a XVI Campanha Anual de Promoção do Produto Orgânico, com a presença da ministra Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e Abastecimento). A abertura será transmitida, a partir das 10h, pelo canal do Ministério no Youtube.

Com o slogan “Tem alimento saudável perto de você. Alimento Orgânico, melhor para a vida”, a campanha tem o objetivo de estimular a construção de redes de produtores orgânicos que estão comercializando durante a pandemia.

Nos dias 8 e 9 de junho, será realizado seminário online sobre temas relacionados ao setor , entre eles, requisitos para certificação de produtores orgânicos e perspectivas e oportunidades para o setor após a pandemia.

Serviço:

Lançamento da XVI Campanha Anual de Produto Orgânico

Data: 8 de junho de 2020

Horário: 10h

Transmissão pelo Youtube: https://youtu.be/JzaLAd6Z8Mw