Jornal Opinião Goiás – Ipea aponta recuo nas atividades da indústria, comércio e serviços no mês de abril

Boletim divulgado nessa quarta-feira (27) pelo IPEA – Instituo de Pesquisa Econômica Aplicada – aponta queda de 36% por cento na atividade da indústria, 34% no comércio e 23% no setor de serviços, em abril, na comparação com março deste ano.

O resultado negativo dos três setores, segundo o boletim, reflete o impacto da implementação das medidas de isolamento social, com a paralisação de atividades produtivas e a queda das demandas interna e externa durante a pandemia.

Um dos autores do estudo, o pesquisador Leonardo Mello de Carvalho, destaca que a produção de veículos foi uma das mais impactadas, com redução de mais 90% de março para abril.

O comércio de automóveis também sofreu queda importante de cerca de 50%.

Outros segmentos bastante impactados são artigos de informática, eletroeletrônicos, atividades ligadas à hotelaria e à alimentação fora do domicílio. Os serviços de transportes, particularmente o aerovário, também registram fortes quedas.

As exceções no desempenho estimado para abril, segundo o IPEA, devem ficar por conta do comércio associado à venda de alimentos, artigos farmacêuticos e de materiais de construção, atividades permitidas durante a pandemia.

Ainda segundo o pesquisador do IPEA, com o decorrer da flexibilização que alguns estados começam a implementar a expectativa é de melhora, no entanto, ele afirma que será uma lenta recuperação.

O Boletim de Acompanhamento Setorial da Atividade Econômica que antecipa os números de abril do impacto da Covid 19 nos setores, tem como base as séries divulgadas nas pesquisas mensais do IBGE, além de outros dados.

Segundo o IPEA, o documento terá periodicidade mensal.