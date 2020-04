Jornal Opinião Goiás – Indicadores compostos da economia recuam em março

Os dois indicadores compostos da Fundação Getulio Vargas, que buscam dimensionar a situação da economia brasileira com base em oito índices, tiveram queda na passagem de fevereiro para março. O IACE, Indicador Antecedente Composto da Economia Brasileira, que busca antecipar tendências, caiu 4,7% para 114,5 pontos, em uma escala de zero a 200 pontos, e foi o maior recuo desde novembro de 2008.

Dois oito índices que compõem o indicador, seis contribuíram para a queda, com destaque para o Índice de Expectativas do Setor de Serviços, que recuou 18,3%, e pelo Índice Bovespa, que caiu 29,9%.

O ICCE, Indicador Coincidente Composto da Economia Brasileira, que mede as condições atuais, caiu 0,2% de fevereiro para março.

De acordo com a Fundação Getulio Vargas, os efeitos negativos da pandemia sobre o nível de atividades já aparecem no resultado do ICCE em março. Já o resultado do IACE no período indica um aumento significativo da probabilidade de recessão nos próximos meses.