Jornal Opinião Goiás – Governo prorroga restrição de entrada de estrangeiros no Brasil

Restrição abrange estrangeiros de qualquer nacionalidade por meios terrestres, aéreos ou aquaviários

O Governo Federal estendeu por mais 30 dias a restrição para entrada de estrangeiros no País, por conta das recomendações de combate ao novo coronavírus e em acordo às recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A portaria que prorrogou o prazo foi publicada no Diário Oficial da União .

A restrição prevista pela portaria abrange estrangeiros de qualquer nacionalidade por meios terrestres, aéreos ou aquaviários. No entanto, exclui a restrição para estrangeiros para permanência por curto período, com finalidade de realizar atividades artísticas, desportivas ou de negócios.

Além disso, a entrada no País via aérea só poderá ser feita pelos aeroportos internacionais de São Paulo (Guarulhos), do Rio de Janeiro (Galeão), de Campinas (Viracopos) e Juscelino Kubitschek (Brasília).

Os estrangeiros devem ainda apresentar, antes do embarque, declaração médica emitida por autoridade sanitária ou médico local, atestando que não está infectado pela Covid-19.