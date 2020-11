Jornal Opinião Goiás – Governo Federal entrega mais de 3 mil títulos de propriedade rural para famílias em Goiás

A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Tereza Cristina, e o presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Geraldo Melo Filho, participam da entrega de 3.215 documentos de titulação para beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA) no Projeto de Assentamento Bom Sucesso, em Flores de Goiás (GO). Estão previstas as participações do presidente Jair Bolsonaro e do governador de Goiás, Ronaldo Caiado.

Serão atendidas famílias residentes em 57 assentamentos localizados em 31 municípios de Goiás e no entorno do Distrito Federal. A entrega de títulos é uma das prioridades do governo federal. Somente este ano, o Incra já emitiu 40.626 documentos para beneficiários da reforma agrária em todo o país.

O Incra também vai anunciar, durante o evento, a execução de obras de recuperação das estradas vicinais de acesso e internas aos Projetos de Assentamento: Bom Sucesso/Santa Cruz, Bom Sucesso II e Santa Clara, localizados em Flores de Goiás e, Nova Visão, Fartura, Palmital e Santa Maria, em São João D’ Aliança, ambos no estado. O investimento é de R$ 2,9 milhões.

O Ministério das Comunicações irá anunciar instalação da antena do programa Wi-Fi na Praça no assentamento Bom Sucesso.

Informações: MAPA