Jornal Opinião Goiás – Governo de São Paulo autoriza retorno a aulas práticas de cursos presenciais e técnicos

São Paulo vai antecipar volta das aulas presenciais práticas em cursos superiores e técnicos da área da saúde.

A medida foi anunciada nesta segunda-feira (13) pelo secretario de Educação do estado, Rossieli Soares, e vale apenas para disciplinas que não podem ser feitas à distância.

A fase amarela é a terceira do Plano são Paulo, de flexibilização da quarentena que vem sendo adotado pelo governo do estado. Segundo a regra anunciada hoje, as aulas práticas já podem ser retomadas na cidade de São Paulo que está há três semanas na fase amarela.

Outra decisão anunciada hoje foi a classificação de cursos livres, como escolas de dança, inglês ou informática, como atividades de prestação de serviços. Com isso, as aulas também já podem ser retomadas de acordo com o sistema de classificação do Plano São Paulo. Mas para voltar a funcionar as escolas também precisam do aval dos prefeitos.

Nesta segunda-feira, o estado de São Paulo tinha mais de 374 mil casos confirmados de Covid-19; 17.907 pessoas morreram em função da doença. Pela terceira semana consecutiva, vem caindo o número de mortes em função da pandemia no estado.