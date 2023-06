Jornal Opinião Goiás – Governo de Goiás promove workshop para discutir saúde digital

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), em parceria com o Laboratório de Inovação Goiás (Ligo), promoveu, na manhã desta terça-feira (27/06), workshop com o tema Saúde Digital e Tecnologia Disruptiva Aplicadas. Com o objetivo de contextualizar o uso da inovação tecnológica no ambiente da saúde pública, o evento on-line teve participação do secretário Sérgio Vencio e foi mediado pela superintendente de Tecnologia, Inovação e Saúde Digital, Luiselena Esmeraldo.

Jades Fernando e Lucas Postal, gestores do Laboratório Bridge de Pesquisa de Inovação, e Grace Dal Sasso, pós-doutora em Informática médica, palestraram no encontro virtual. Foi feito uma breve introdução sobre a importância no cenário atual da saúde e ainda as principais tecnologias em saúde digital e sua aplicabilidade. Temas como Informatização na Atenção Primária em Saúde (APS), idealização e criação de um prontuário único, centralização dos dados em saúde e a abrangência e indicadores de implantação do e-SUS foram apresentados.

“O uso da tecnologia para a melhoria dos serviços em saúde é algo imprescindível, e a atual gestão da SES busca cotidianamente conversar sobre o assunto e ainda promover ações neste sentido”, comentou Sérgio Vencio. Ele explicou que é impossível fazer gestão sem ter clareza das informações, sobretudo em uma pasta como a Saúde. “Tudo que se refere à secretaria é muito grande. Temos 10 mil servidores, 30 unidades de saúde, com gastos de cerca de R$ 4 bilhões (anuais), e por isso a aplicação de novas tecnologias automatizadas é fundamental”, ressaltou.

Segundo Luiselena Esmeraldo, discutir sobre saúde digital é muito importante. “Todos nós ganhamos quando falamos em inovação e tecnologia associada à área da saúde”, explicou. A área de tecnologia da SES-GO é referência no País. Recentemente, esse setor criou uma ferramenta para monitorar os indicadores das Organizações Sociais (OS) que administram os hospitais do Estado.

Intitulado Sistema Integrado da Gestão da Unidades de Saúde (Sigus), ele é responsável por acompanhar diariamente o cumprimento das metas estabelecidas nos contratos de gestão com as OS. Isso significa mais eficiência na administração, melhoria na produção hospitalar e no atendimento à população.

Pesquisa aplicada

O Ligo é um laboratório de pesquisa aplicada configurado como ambiente colaborativo, resultado de acordo de cooperação entre as instituições e pessoas que o subscrevem. O Ligo é ligado à Secretaria de Desenvolvimento e Inovação (Sedi) e tem como propósito contribuir para mudar o mindset da TI do Estado de Goiás, conectando pessoas e instituições para promover a inovação e melhoria dos serviços ao cidadão.

Secretaria de Estado da Saúde de Goiás / Laboratório de Inovação Goiás (Ligo) / Governo de Goiás