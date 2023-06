Jornal Opinião Goiás – Governo de Goiás promove ações de saúde e bem-estar na Festa do Divino Pai Eterno

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), adotou uma série de medidas para garantir a saúde e o bem-estar das pessoas que vão à Romaria do Divino Pai Eterno, em Trindade. O evento religioso, que teve início na sexta-feira (23/06), prossegue até domingo (02/07). Conforme expectativas dos organizadores, a festa deve reunir neste ano cerca de 3 milhões de pessoas de Goiás e de outros Estados, nos dez dias de duração.

A atenção especial da SES-GO aos religiosos tem início no Centro de Apoio ao Romeiro, instalado pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) no km-10 da GO-060, entre Goiânia e Trindade, conhecida como Rodovia dos Romeiros. Entre os vários serviços ofertados no local há o projeto Crer com Romeiros, efetivado pelo Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer).

Nesta semana, o centro vai funcionar nos dias 29 e 30 de junho e no dia 1º de julho, e vai contar com uma equipe de profissionais para aferição de pressão arterial, orientações de prevenção de lesões relacionadas a longas caminhadas, sessões de alongamento, medição de glicemia e curativos.

O autônomo Marcelo Rosa da Silva, de 44 anos, de Senador Canedo, foi uma das primeiras pessoas atendidas no local, na tarde de sexta-feira (23/06). “Estou impressionado com a organização, higiene e dedicação dos profissionais”, diz, ao lembrar que participa da romaria desde os 10 anos de idade. Para ele, a cada ano, o atendimento de saúde ao romeiro tem sido mais eficiente.

Ampliação de equipes

O Hospital Estadual de Trindade Walda Ferreira dos Santos (Hetrin) também está preparado para assegurar o atendimento de urgência e emergências às pessoas que se deslocam à Capital da Fé. O coordenador do pronto-socorro, Weber Tobias Costa, informou que a quantidade de equipes foi ampliada para esta época especial. A unidade está apta para a realização de cirurgias, exames de ponta e internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Apesar da grande quantidade de pessoas em Trindade no fim da semana passada, o Hetrin não registrou aumento da demanda no pronto-socorro. Weber Tobias ressalta que a média diária de atendimentos é de 250 a 270 pessoas. A SES-GO desenvolveu, ao longo deste mês, ações preventivas com o propósito de minimizar a ocorrência de agravos.

Foi feito o incentivo à vacinação e intensificado o combate ao Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika, com a identificação de criadouros e limpeza na cidade. A SES-GO ainda participou de apoio técnico presencial para a vigilância sanitária municipal nas ações de educação sanitária no comércio de alimentos ao longo da GO-060.

SES-GO – Governo de Goiás